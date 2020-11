‘Ballando con le Stelle 15’, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro all’indomani della finale: “Prevale un po’ di delusione perché…”. Poi svelano un inedito aneddoto sul ballerino (Di domenica 22 novembre 2020) all’indomani di una delle finali più discusse di Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono stati ospiti di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, su Rai 1. La conduttrice ed il suo maestro di danza si sono classificati quarti ieri sera, ma non senza polemiche. Il loro percorso è stato piuttosto travagliato: prima l’appendicite acuta di Todaro, poi il problema alla caviglia della Isoardi, hanno compromesso la loro resa sulla pista da ballo. Eppure, sono riusciti ad arrivare alla finale e ad un passo dal podio. Raimondo ha quindi svelato alla Fialdini il suo stato d’animo attuale: Prevale un pochettino di delusione, non per il risultato, è il come sono andate un ... Leggi su isaechia (Di domenica 22 novembre 2020)di una delle finali più discusse di Ballando con lesono stati ospiti di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, su Rai 1. La conduttrice ed il suo maestro di danza si sono classificati quarti ieri sera, ma non senza polemiche. Il loro percorso è stato piuttosto travagliato: prima l’appendicite acuta di, poi il problema alla caviglia, hanno compromesso la loro resa sulla pista da ballo. Eppure, sono riusciti ad arrivare allae ad un passo dal podio.ha quindi svelato alla Fialdini il suo stato d’animo attuale: Prevale un pochettino di, non per il risultato, è il come sono andate un ...

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @GillesRocca e @LandoLucrezia vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 1 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @paoloconticini e @VeeraKinnunen vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - ilmessaggeroit : #ballando con le stelle, Isoardi e Todaro si sfogano da Francesca Fialdini: «L'incidente prima della finale» - MMCarusoGalanti : @Ballando_Rai @GillesRocca @LandoLucrezia Sono contenta perché se lo meritavano MA voi siete stati vergognosi! Avet… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ballando con “Datti una regolata | stai esagerando” | battuta sul peso di Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle | web furioso Zazoom Blog