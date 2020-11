Allentamento in tre fasi, il piano di Macron per riprovare a convivere con il virus (Di domenica 22 novembre 2020) Le misure restrittive che hanno permesso alla Francia di superare il picco dei contagi non spariranno tutto d’un colpo, ma l’andamento della curva è tale da consentire un iniziale rilassamento a partire dall’inizio di dicembre. I dati di sabato - 17.881 nuovi casi e 276 decessi nelle ultime 24 ore – hanno spinto l’Eliseo e il governo francese ad anticipare alcuni dei contenuti del discorso che il presidente Emmanuel Macron farà martedì alla nazione: all’orizzonte c’è un Allentamento delle restrizioni ma non la fine del confinamento. Si tratta – ha anticipato il capo dello Stato al Journal Du Dimanche - di mettere fine “all’incertezza”. “Niente è peggio dell’incertezza e l’impressione di una tristezza senza fine”, ha detto Macron a JDD. “Abbiamo bisogno di coerenza, chiarezza, direzione. Sapere insieme dove stiamo andando e come ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 22 novembre 2020) Le misure restrittive che hanno permesso alla Francia di superare il picco dei contagi non spariranno tutto d’un colpo, ma l’andamento della curva è tale da consentire un iniziale rilassamento a partire dall’inizio di dicembre. I dati di sabato - 17.881 nuovi casi e 276 decessi nelle ultime 24 ore – hanno spinto l’Eliseo e il governo francese ad anticipare alcuni dei contenuti del discorso che il presidente Emmanuelfarà martedì alla nazione: all’orizzonte c’è undelle restrizioni ma non la fine del confinamento. Si tratta – ha anticipato il capo dello Stato al Journal Du Dimanche - di mettere fine “all’incertezza”. “Niente è peggio dell’incertezza e l’impressione di una tristezza senza fine”, ha dettoa JDD. “Abbiamo bisogno di coerenza, chiarezza, direzione. Sapere insieme dove stiamo andando e come ...

HuffPostItalia : Allentamento in tre fasi, il piano di Macron per riprovare a convivere con il virus - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Coronavirus, nuovi test di massa in #Cina. Scuole chiuse in alcune località dopo la segnalazione di tre casi nelle ultime… - momentosera : #Coronavirus, nuovi test di massa in #Cina. Scuole chiuse in alcune località dopo la segnalazione di tre casi nelle… - infoitinterno : Covid: a Natale solo tre Regioni arancioni, il resto gialle, vince la linea dell'allentamento delle m - aureaoperatore1 : Dopo il trauma dell'azione dei prezzi post-Pfizer, l'oro ha ora mantenuto il supporto della linea di tendenza ascen… -

Ultime Notizie dalla rete : Allentamento tre Allentamento in tre fasi, il piano di Macron per riprovare a convivere con il virus L'HuffPost Francia: Covid, allentamento misure restrittive avverrà in tre fasi

"Ci saranno tre passaggi per l'allentamento della serrata in considerazione della situazione sanitaria e dei rischi legati ad alcune imprese: un primo passo intorno al prima dicembre, poi prima delle ...

Allentamento in tre fasi, il piano di Macron per riprovare a convivere con il virus

Le misure restrittive che hanno permesso alla Francia di superare il picco dei contagi non spariranno tutto d’un colpo, ma l’andamento della curva è tale da consentire un iniziale rilassamento a ...

"Ci saranno tre passaggi per l'allentamento della serrata in considerazione della situazione sanitaria e dei rischi legati ad alcune imprese: un primo passo intorno al prima dicembre, poi prima delle ...Le misure restrittive che hanno permesso alla Francia di superare il picco dei contagi non spariranno tutto d’un colpo, ma l’andamento della curva è tale da consentire un iniziale rilassamento a ...