Uomini e Donne: Pamela Barretta si sta frequentando con Giovanni Villa: “Mi piace. E mi ha dato anche il Pin del telefono!” (Di domenica 22 novembre 2020) Pamela Barretta è un’ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne che, per quanto riguarda quest’edizione del programma condotto da Maria De Filippi, ha avuto l’ultimo confronto di fuoco con il suo ex compagno, Enzo Capo, nel corso della prima registrazione di quest’edizione. Come ricordiamo, infatti, Pamela ed Enzo hanno messo la parola fine alla loro storia in modo tutt’altro che pacifico, senza la minima possibilità di trovare un punto di incontro. Intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, Pamela ha parlato di Giovanni Villa, anche lui ex volto della trasmissione di Canale 5, che ha cominciato a frequentare fuori dal programma. Giovanni, durante i provini, si era dichiarato ... Leggi su gossipblog (Di domenica 22 novembre 2020)è un’ex Dama del Trono Over diche, per quanto riguarda quest’edizione del programma condotto da Maria De Filippi, ha avuto l’ultimo confronto di fuoco con il suo ex compagno, Enzo Capo, nel corso della prima registrazione di quest’edizione. Come ricordiamo, infatti,ed Enzo hanno messo la parola fine alla loro storia in modo tutt’altro che pacifico, senza la minima possibilità di trovare un punto di incontro. Intervistata dal magazine ufficiale diha parlato dilui ex volto della trasmissione di Canale 5, che ha cominciato a frequentare fuori dal programma., durante i provini, si era dichiarato ...

europainitalia : Alle mie figlie ho sempre detto che non ci sono 'lavori da uomini' e 'lavori da donne'. Oggi il mondo è in mezzo a… - MinisteroDifesa : #21novembre Oggi si celebra la Virgo Fidelis, Patrona dei @_Carabinieri_ Auguri alle donne e agli uomini della Ben… - ASmerilli : Se tutta l'ambizione delle donne é raggiungere la parità con gli uomini lasciamo la ricchezza della biodiversità al… - gogomezpink : @spaeknow Amo per le Red Velvet e Blackpink non è così in realtà, soprattutto le Revel in Corea hanno un fanbase di… - raffaelemanci14 : RT @ParticipioPart: Fra poco sarò costretto ad andar via?? Prima volevo dire che vi ho amato tutti allo stesso modo: ricchi e poveri, belli… -