Uomini e Donne, Gianni Sperti minacciato: “So cose compromettenti su di te” (Di sabato 21 novembre 2020) Gianni Sperti è stato minacciato di essere denunciata da un ex cavaliere che ha partecipato a Uomini e Donne, Giovanni Longobardi: “Basta sparlare di me” L’uomo era stato accusato dall’opinionista, non solo di avere una relazione già da tempo con la “dama” Veronica Ursida con la quale era uscito, ma anche di altri fatti. Longobardi,invece, ha insinuato di essere a conoscenza di cose sul conto di Gianni Sperti Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 21 novembre 2020)è statodi essere denunciata da un ex cavaliere che ha partecipato a, Giovanni Longobardi: “Basta sparlare di me” L’uomo era stato accusato dall’opinionista, non solo di avere una relazione già da tempo con la “dama” Veronica Ursida con la quale era uscito, ma anche di altri fatti. Longobardi,invece, ha insinuato di essere a conoscenza disul conto diArticolo completo: dal blog SoloDonna

europainitalia : Alle mie figlie ho sempre detto che non ci sono 'lavori da uomini' e 'lavori da donne'. Oggi il mondo è in mezzo a… - MinisteroDifesa : #21novembre Oggi si celebra la Virgo Fidelis, Patrona dei @_Carabinieri_ Auguri alle donne e agli uomini della Ben… - virginiaraggi : Questa mattina ho partecipato alla presentazione della cartella filatelica celebrativa per i 150 anni della presenz… - matteo_1093 : RT @lauraravetto: Grazie a tutti coloro (uomini e moltissime donne), amiche e amici, giornaliste e giornalisti, colleghe e colleghi che mi… - Sarita_Libre : @CarriaggioM @Refugees @UNHCRItalia @UNHCRLibya @CarlottaSami @cochetel Ehm, anche le donne non in gravidanza segna… -