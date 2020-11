Thor: Love and Thunder "sarà come un Avengers 5" per l'alto numero di star Marvel (Di sabato 21 novembre 2020) Cresce la curiosità riguardante il cast di Thor: Love and Thunder, film preannunciato come 'un Avengers 5' e che promette di riunire un gran numero di attori del Marvel Cinematic Universe. Manca più di un anno all'uscita di Thor: Love and Thunder ma sin da ora si parla di un cast talmente ricco di star Marvel da poter considerare il film di Taika Waititi come un Avengers 5. Le riprese di Thor: Love and Thunder avranno inizio nel mese di gennaio e sarà interessante, nel corso delle settimane, scoprire quali attori si aggiungeranno al cast del film dopo i già annunciati Chris Pratt e ... Leggi su movieplayer (Di sabato 21 novembre 2020) Cresce la curiosità riguardante il cast diand, film preannunciato'un5' e che promette di riunire un grandi attori delCinematic Universe. Manca più di un anno all'uscita diandma sin da ora si parla di un cast talmente ricco dida poter considerare il film di Taika Waititiun5. Le riprese diandavranno inizio nel mese di gennaio einteressante, nel corso delle settimane, scoprire quali attori si aggiungeranno al cast del film dopo i già annunciati Chris Pratt e ...

