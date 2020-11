Thiem-Djokovic oggi, semifinale Atp Finals 2020: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 21 novembre 2020) oggi, 21 novembre, si terrà il penultimo atto delle ATP Finals 2020 alla O2 Arena di Londra. Ad aprire la giornata di grande tennis sul veloce indoor britannico sarà la sfida fra Novak Djokovic, arrivato secondo nel gruppo Tokyo 2020, e Dominic Thiem che ha chiuso in testa nel girone Londra 2020. I due daranno vita alla riedizione della finale dell’ultimo Australian Open, che in quel caso vide sorridere il numero 1 al mondo. Entrambi hanno in tasca due vittorie e una sconfitta nel torneo, ma arrivate in modi completamente differenti. Thiem è colui che ha mostrato le cose migliori finora nel torneo. Nell’ultima sfida ha perso con Rublev, ma prima ci sono le due partite giocate da campione contro Stefanos Tsitsipas e Rafa Nadal, vinte con una ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020), 21 novembre, si terrà il penultimo atto delle ATPalla O2 Arena di Londra. Ad aprire la giornata di grande tennis sul veloce indoor britannico sarà la sfida fra Novak, arrivato secondo nel gruppo Tokyo, e Dominicche ha chiuso in testa nel girone Londra. I due daranno vita alla riedizione della finale dell’ultimo Australian Open, che in quel caso vide sorridere il numero 1 al mondo. Entrambi hanno in tasca due vittorie e una sconfitta nel torneo, ma arrivate in modi completamente differenti.è colui che ha mostrato le cose migliori finora nel torneo. Nell’ultima sfida ha perso con Rublev, ma prima ci sono le due partite giocate da campione contro Stefanos Tsitsipas e Rafa Nadal, vinte con una ...

