Tale e Quale Show, l'edizione si chiude con una vincitrice: ecco di chi si tratta (Di sabato 21 novembre 2020) Una concorrente donna ha vinto il premio di Tale e Quale Show, aggiudicandosi la vittoria e 30mila euro da donare in beneficenza ad un ente di sua scelta. La gara è stata combattuta fino all'ultima esibizione e il pubblico si era diviso tra un paio di partecipanti che erano dati come favoriti: ecco la classifica completa. Chi è il vincitore di Tale e Quale Show Per la finalissima di Tale e Quale Show è tornato Carlo Conti, che nelle ultime puntate era stato assente a causa del covid. L'ultima puntata, andata in onda venerdì 20 novembre, è stata dedicata completamente alla musica italiana e alla fine la vincitrice è stata una donna. Si tratta di Lidia Schillaci che ha portato sul palco ...

