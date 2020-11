Spazio, Esa: Copernicus Sentinel-6 è sulla rampa, tutto pronto per il lancio (Di sabato 21 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 21 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

TV7Benevento : Spazio: Esa, Copernicus Sentinel-6 su rampa, tutto pronto per lancio (3)... - TV7Benevento : Spazio: Esa, Copernicus Sentinel-6 su rampa, tutto pronto per lancio (2)... - MassimoChiaram7 : RT @ESA_Italia: Il decimo Consiglio sullo Spazio UE/ESA si è svolto venerdì 20 novembre - online. Al termine della riunione, un incontro st… - fisco24_info : Spazio: Esa, Copernicus Sentinel-6 su rampa, tutto pronto per lancio : La sua missione è mappare il 95% degli ocean… - cinziasams : RT @BI_Italia: Dallo spazio agli oceani: una nuova “sentinella” per mappare il livello dei mari -