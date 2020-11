Scardina quarto a Ballando con le Stelle: “Lotto per vincere, ma qui ho vinto comunque” (Di domenica 22 novembre 2020) Sei stato un grande concorrente. Milly Carlucci prova a consolare Daniele Scardina che nella finale di Ballando con le Stelle è arrivato quarto insieme alla Anastasia Kuzmina, la sua maestra. L'ex fidanzato di Diletta Leotta era uno dei più attesi e il fatto che non sia salito sul podio ha scatenato le polemiche tra la giuria e la giuria popolare. Il pugile, eliminato in uno scontro con l'ex calciatore della Lazio Gilles Rocca, dal canto suo ha detto: «Ogni cosa che faccio nella mia vita la faccio per arrivare al primo posto. Quello che ho portato e preso in questo programma sono già una vittoria per me, quindi ringrazio tanto tutti, lo staff e anche gli italiani che mi hanno seguito e continueranno a seguirmi». Golssip. Leggi su golssip (Di domenica 22 novembre 2020) Sei stato un grande concorrente. Milly Carlucci prova a consolare Danieleche nella finale dicon leè arrivatoinsieme alla Anastasia Kuzmina, la sua maestra. L'ex fidanzato di Diletta Leotta era uno dei più attesi e il fatto che non sia salito sul podio ha scatenato le polemiche tra la giuria e la giuria popolare. Il pugile, eliminato in uno scontro con l'ex calciatore della Lazio Gilles Rocca, dal canto suo ha detto: «Ogni cosa che faccio nella mia vita la faccio per arrivare al primo posto. Quello che ho portato e preso in questo programma sono già una vittoria per me, quindi ringrazio tanto tutti, lo staff e anche gli italiani che mi hanno seguito e continueranno a seguirmi». Golssip.

FR_Iorio : @Ballando_Rai @Kuzmina__A Non sono d’accordo con queste votazioni! Al quarto posto non possono stare Scardina, Cost… - elisa54678222 : La Mussolini sul podio e Scardina quarto, vabbè dai. #BallandoConLeStelle - Raffipaffy : #BallandoConLeStelle SCARDINA QUARTO VABBE INGIUSTISSIMO Nn ho seguito benissimo ma più o meno ho visto ed era tra… - opera_singer_ : RT @18curlsharry: La Mussolini DENTRO e Scardina QUARTO classificato. Voi siete PAZZI #BallandoConLeStelle - micricosmo : RT @sevpit0n: DANIELE SCARDINA QUARTO E NON VINCITORE IO ORA MI METTO AD URLARE COME UNA PAZZA #BallandoConLeStelle -

