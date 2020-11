Ronaldo bussa due volte | la Juve torna a vincere

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 21 novembre 2020) Dopo quattro pareggi (troppi) in campionato, lata a. E ha regolato la pratica Cagliari nel primo tempo grazie a una doppietta di Cristianoche ha aperto le danze al 38’ con un collo destro in diagonale dopo un bel tocco di Morata. CR7 ha raddoppiato al 43’ su angolo con sponda di Demiral che l’ha trovato pronto ad appoggiare con una bella acrobazia. Il Cagliari nel primo tempo ha pensato a difendersi, una tattica che di sicuro non ha pagato. Laha gestito nella ripresa, negli ultimi venti minuti ha dato spazio a Dybala e McKennie, sfiorando in qualche situazione il terzo gol. Il Cagliari ha cercato di reagire, puntando su Sottil subito dopo l’intervallo, ma ha creato poco a parte un gol annullato a Klavan per fuorigioco di Marin. Foto: instagram personale ...