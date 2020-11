Maltempo in Campania, danni in ospedale: il vento forte solleva container per pazienti covid (Di sabato 21 novembre 2020) La pioggia ma soprattutto il vento forte hanno bersagliato stanotte varie zone della Campania, causando anche la caduta di molti rami e alberi. A Sarno, in provincia di Salerno, le forti raffiche di vento hanno sollevato il container per il triage covid dell’ospedale Villa Malta. Sarno, danni in ospedale: il vento forte solleva container per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 21 novembre 2020) La pioggia ma soprattutto ilhanno bersagliato stanotte varie zone della, causando anche la caduta di molti rami e alberi. A Sarno, in provincia di Salerno, le forti raffiche dihannoto ilper il triagedell’Villa Malta. Sarno,in: ilper L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

