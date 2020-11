La Lega chiede le dimissioni di Morra e annuncia: 'Non parteciperemo ai lavori della Commissione Antimafia' (Di sabato 21 novembre 2020) Le parole di Nicola Morra fanno ancora scalpitare il centro-destra: la Lega ha infatti dichiarato che non parteciperà ai prossimi lavori della Commissione Antimafia e dei suoi comitati. "Le ... Leggi su globalist (Di sabato 21 novembre 2020) Le parole di Nicolafanno ancora scalpitare il centro-destra: laha infatti dichiarato che non parteciperà ai prossimie dei suoi comitati. "Le ...

Matteo Salvini querela Nicola Morra: "Chi chiede le sue dimissioni non è amico della mafia"

21 novembre 2020 a. a. a. “Secondo Morra chi ha chiesto le sue dimissioni sarebbe 'amico della mafia'. 'Questo è ciò che vuole il centrodestra, di cui fa parte Forza Italia che ha nel Dna un problema ...

