Intensificati controlli nelle stazioni del Friuli Venezia Giulia (Di sabato 21 novembre 2020) Oltre 500 controlli ed un denunciato, decine anche i bagagli ispezionati da un’ottantina di operatori della Polizia Ferroviaria impegnati in 21 stazioni su tutto il territorio regionale ed affiancati, nel capoluogo Giuliano, dalle unità cinofile messe a disposizione dalla Guardia di Finanza di Trieste. A dimostrazione di un elevato rispetto del quadro normativo da parte dell’utenza ferroviaria della nostra regione, anche in relazione all’attuale emergenza epidemiologica, poche sono state le sanzioni elevate. Questo è il bilancio dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia nell’ambito dell’Operazione “stazioni SICURE”, svolta nella giornata del 17 novembre, promossa su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria ed ... Leggi su udine20 (Di sabato 21 novembre 2020) Oltre 500ed un denunciato, decine anche i bagagli ispezionati da un’ottantina di operatori della Polizia Ferroviaria impegnati in 21su tutto il territorio regionale ed affiancati, nel capoluogono, dalle unità cinofile messe a disposizione dalla Guardia di Finanza di Trieste. A dimostrazione di un elevato rispetto del quadro normativo da parte dell’utenza ferroviaria della nostra regione, anche in relazione all’attuale emergenza epidemiologica, poche sono state le sanzioni elevate. Questo è il bilancio dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per ilnell’ambito dell’Operazione “SICURE”, svolta nella giornata del 17 novembre, promossa su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria ed ...

Inseguimento in pieno giorno nel quartiere popolare San Valentino a Cisterna di Latina. Alla vista di un posto di controllo effettuato dai poliziotti del Commissariato, gli occupanti di una Smart hann ...