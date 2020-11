Il senzatetto multato perché non era a casa con il coprifuoco a Como (Di sabato 21 novembre 2020) Sembra uno scherzo e invece non lo è: a Como un senzatetto di 63 anni, Pasquale Giudice, ha preso la multa per aver violato il coprifuoco. In città tutti sanno che vive sotto i portici. Per fortuna qualcuno ha pagato la sanzione al posto suo. Le sue parole a Repubblica Milano: «Erano da poco passate le 21, mi hanno detto che ero fuori casa durante il lockdown. A Como però tutti sanno che vivo per strada da dieci anni. L’ho anche scritto sul cartello che tengo sul marciapiede quando chiedo l’elemosina. Il giorno dopo mi hanno detto che un uomo ha già pagato la multa». Un benefattore. Lo conosce? «No. Chiunque sia, lo ringrazio di cuore, vorrei esprimergli personalmente tutta la mia gratitudine. Non avrei proprio saputo come fare, sono solo». Com’è finito in strada? «Fino al 1992 ho lavorato come ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Sembra uno scherzo e invece non lo è: aundi 63 anni, Pasquale Giudice, ha preso la multa per aver violato il. In città tutti sanno che vive sotto i portici. Per fortuna qualcuno ha pagato la sanzione al posto suo. Le sue parole a Repubblica Milano: «Erano da poco passate le 21, mi hanno detto che ero fuoridurante il lockdown. Aperò tutti sanno che vivo per strada da dieci anni. L’ho anche scritto sul cartello che tengo sul marciapiede quando chiedo l’elemosina. Il giorno dopo mi hanno detto che un uomo ha già pagato la multa». Un benefattore. Lo conosce? «No. Chiunque sia, lo ringrazio di cuore, vorrei esprimergli personalmente tutta la mia gratitudine. Non avrei proprio saputo come fare, sono solo». Com’è finito in strada? «Fino al 1992 ho lavorato come ...

