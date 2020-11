Highlights e gol Juve Stabia-Viterbese 2-0, girone C Serie C 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 21 novembre 2020) Gli Highlights e i gol di Juve Stabia-Viterbese, match valevole per la dodicesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021, in cui i padroni di casa guidati da Pasquale Padalino si sono imposti 2-0 sulla formazione ospite; decisive le reti messe a segno da Niccolò Romero e Tommaso Fantacci. Ecco tutte le azioni salienti della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Glie i gol di, match valevole per la dodicesima giornata delC di, in cui i padroni di casa guidati da Pasquale Padalino si sono imposti 2-0 sulla formazione ospite; decisive le reti messe a segno da Niccolò Romero e Tommaso Fantacci. Ecco tutte le azioni salienti della partita. SportFace.

RaiSport : GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le… - infoitsport : Crotone-Lazio 0-2: video, gol e highlights della partita di Serie A - sportli26181512 : Brescia-Venezia 2-2: Pareggio ricco di reti tra Brescia e Venezia. Lo spettacolo non è mancato nel match della otta… - sportli26181512 : Cittadella-Empoli 2-2: Un gol realizzato da Gargiulo ha permesso al Cittadella di riprendere nel punteggio l'Empoli… - sportli26181512 : Lecce-Reggiana 7-1: Il Lecce ottiene un'ottima vittoria interna. Nel match valevole per la ottava giornata della Se… -