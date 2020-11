Formazioni ufficiali Crotone Lazio | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 novembre 2020) Ledimatch valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 8ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Benali, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa(3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi Leggi su Calcionews24.com