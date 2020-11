Festa abusiva al Borgo Sant’Antonio Abate | emessi 8 Daspo per 7 stranieri

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Divieto di accedere ai pubblici esercizi e ai locali di intrattenimento che si trovano nell’area delSant’ Antonioe nell’area del Vasto. Così il questore di Napoli ha emesso, per la prima volta in questa provincia, otto provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento nei confronti di sette cittadini nigeriani e un gambiano che lo scorso primo novembre si sono resi responsabili di una violenta aggressione nei confronti degli equipaggi dell’ufficio prevenzione generale intervenuti presso un locale di via Michele Morelli. Gli agenti, su segnalazione della sala operativa, erano infatti intervenuti presso una sala per eventi denominata “Ora love bar entertainment” dove era stata segnalata la presenza di circa 150 persone, tutte senza dispositivi di protezione e non ...