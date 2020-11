Dove vedere la partita tra Fiorentina e Benevento in TV e streaming (Di sabato 21 novembre 2020) Tutto pronto per Fiorentina – Benevento, partita valida per la 8 giornata di Serie A 2020-2021. Di seguito trovate le informazioni più importanti per vedere il match in streaming e quale piattaforma tra Sky o DAZN detiene i diritti di visione in esclusiva. Dove vedere Fiorentina Benevento: Sky o DAZN? La gara Fiorentina Benevento del giorno 22 Novembre sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 12:30. Dove vedere Fiorentina Benevento in TV Da quest’anno DAZN è disponibile anche sul satellite (canale numero 209) per i clienti Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento Sky-DAZN con Sky Q, My Sky HD e Sky ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 21 novembre 2020) Tutto pronto pervalida per la 8 giornata di Serie A 2020-2021. Di seguito trovate le informazioni più importanti peril match ine quale piattaforma tra Sky o DAZN detiene i diritti di visione in esclusiva.: Sky o DAZN? La garadel giorno 22 Novembre sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 12:30.in TV Da quest’anno DAZN è disponibile anche sul satellite (canale numero 209) per i clienti Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento Sky-DAZN con Sky Q, My Sky HD e Sky ...

