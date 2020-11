De Zerbi: “Il calcio è un circo, i complimenti di oggi saranno le critiche di domani” (Di sabato 21 novembre 2020) Roberto De Zerbi ha parlato a Sassuolo Channel in vista del match con l’Hellas Verona di domani:“Mi aspetto di vedere il gusto di giocare con il sangue agli occhi perché questa è una partita in cui se non hai il sangue agli occhi vai in difficoltà. Il Verona sta facendo meglio di tutti in questo anno e mezzo, hanno un’identità forte e sono sempre difficili da affrontare. L’anno scorso abbiamo fatto 4 punti ed è stato difficile, lo sarà anche per loro.Com’è stata la settimana? Una settimana particolare come lo è tutto il periodo. Prepariamo la partita in 2 giorni, altre squadre hanno infortunati e positivi al Covid, non ci lamentiamo.Noi abbiamo fuori Caputo, Pegolo e Defrel. Recuperiamo Toljan, Haraslin e Ricci e tutti gli altri sono a disposizione e stanno bene.I complimenti? Ho più di 40 anni e so che i complimenti di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) Roberto Deha parlato a Sassuolo Channel in vista del match con l’Hellas Verona di domani:“Mi aspetto di vedere il gusto di giocare con il sangue agli occhi perché questa è una partita in cui se non hai il sangue agli occhi vai in difficoltà. Il Verona sta facendo meglio di tutti in questo anno e mezzo, hanno un’identità forte e sono sempre difficili da affrontare. L’anno scorso abbiamo fatto 4 punti ed è stato difficile, lo sarà anche per loro.Com’è stata la settimana? Una settimana particolare come lo è tutto il periodo. Prepariamo la partita in 2 giorni, altre squadre hanno infortunati e positivi al Covid, non ci lamentiamo.Noi abbiamo fuori Caputo, Pegolo e Defrel. Recuperiamo Toljan, Haraslin e Ricci e tutti gli altri sono a disposizione e stanno bene.I? Ho più di 40 anni e so che idi ...

