Covid 19 a Monte di Procida: scuole chiuse fino al 29 novembre (Di sabato 21 novembre 2020) Covid 19 a Monte di Procida: un’ordinanza sindacale dispone la sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado fino al 29 novembre. Con la ordinanza n.53 del 20 novembre 2020, in via precauzionale e temporanea al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid 19, il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, dispone quanto segue: CON DECORRENZA IMMEDIATA E fino ALLE ORE 23,59 DEL 29 novembre Sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado; restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione da parte dell’Istituto scolastico delle specifiche ... Leggi su 2anews (Di sabato 21 novembre 2020)19 adi: un’ordinanza sindacale dispone la sospensione dell’attività didattica delledi ogni ordine e gradoal 29. Con la ordinanza n.53 del 202020, in via precauzionale e temporanea al fine di contenere la diffusione del contagio da19, il sindaco didi, Giuseppe Pugliese, dispone quanto segue: CON DECORRENZA IMMEDIATA EALLE ORE 23,59 DEL 29Sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado; restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione da parte dell’Istituto scolastico delle specifiche ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Monte 121 positivi e un altro decesso nella Rsa, emergenza Covid a Monte Sant'Angelo. Attivate Usca l'Immediato Napoli, donna di 45 anni muore al Cardarelli dopo 10 giorni di ricovero, i messaggi audio: «Non mi assistono»

Non si sa se fosse positiva al covid e quanto abbia inciso un eventuale contagio nelle ... magistrato in forza al pool guidato dal procuratore aggiunto Simona Di Monte. Fascicolo al momento contro ...

Fiocchi di neve a Bolognola e Sassotetto

Montagna imbiancata, il direttore della stazione sciistica Cangiotti: "Covid permettendo, speriamo di aprire gli impianti a dicembre" ...

