Coronavirus in Lombardia, 169 decessi in 24 ore. Calano i nuovi contagi con più tamponi effettuati: +8.853 (Di sabato 21 novembre 2020) Il bollettino del 21 novembre Oggi 21 novembre si registrano +8.853 casi di Coronavirus in Lombardia contro i +9.221 di ieri. Il totale dei casi sale a quota 366.516. I decessi, invece, sono in tutto 20.359, ovvero +169 solo nelle ultime 24 ore (ieri erano +175) mentre i dimessi e i guariti sono 183.472 (+5.640). In terapia intensiva si trovano ancora 936 persone (+6, ieri 930) mentre i ricoveri ordinari sono 8.314 (+10, ieri 8.304). In isolamento si registrano 153.435 pazienti (+3.028) mentre gli attualmente positivi sono 162.685 (+3.044). L'incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore è stato di +44.294 contro i +42.248 di ieri per un totale di 3.769.051 tamponi eseguiti dall'inizio della pandemia. Foto in copertina da Ansa

