Cassa integrazione in ripresa Ed è boom della straordinaria

I dati di ottobre. L'Inps di Bergamo ha autorizzato 6,4 milioni di ore (più 22%).La Cigs si concentra in due settori specifici: i trasporti e l'industria della carta.

