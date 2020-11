“Caricate i posti in Terapia intensiva, non sento c****. Oggi decidono in quale fascia è la Sicilia”: l’audio del dirigente della Regione alle Asp (Di sabato 21 novembre 2020) “Ragazzi, buongiorno, Oggi su Cross deve essere calato tutto il primo step al 15 novembre, non sento cazzi perché Oggi faranno le valutazioni e in funzione dei posti letto di Terapia intensiva decideranno in quale fascia la Sicilia risiede”. Così esordisce in un audio Mario La Rocca dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute. I “ragazzi” a cui La Rocca si rivolge con una nota audio in una chat di whatsapp sono i manager delle Asp siciliane: il superburocrate dunque li sollecita a velocizzare il caricamento dei dati dei posti letto Covid e di Terapia intensiva per non fare imporre alla Sicilia maggiori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) “Ragazzi, buongiorno,su Cross deve essere calato tutto il primo step al 15 novembre, noncazzi perchéfaranno le valutazioni e in funzione deiletto didecideranno inla Sicilia risiede”. Così esordisce in un audio Mario La Roccagenerale del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute. I “ragazzi” a cui La Rocca si rivolge con una nota audio in una chat di whatsapp sono i manager delle Asp siciliane: il superburocrate dunque li sollecita a velocizzare il caricamento dei dati deiletto Covid e diper non fare imporre alla Sicilia maggiori ...

