Calciomercato com | Inter | primo incontro con l’agente di Milik

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 novembre 2020) Secondo quanto scrive.com, l’ha già incontratodiper sondare la possibilità di portarlo in nerazzurro. Da gennaio, l’attaccante polacco sarà libero di firmare con un nuovo club per poi lasciare il Napoli a parametro zero a luglio. “I nerazzurri sono alla finestra, tra Piero Ausilio e l’entourage del calciatore c’è già stato undialogo, unlocutorio per conoscere le richieste del calciatore e capire fino a che punto possa fare al caso dell’, che da tempo cerca una quarta punta”. Ma i nerazzurri premono per averegià a gennaio. “e per questo motivo non è escluso che si possa parlare anche con il Napoli nel tentativo di convincere De Laurentiis a lasciar partire ...