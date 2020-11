Bollo auto 2020: cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento (Di sabato 21 novembre 2020) Quali sono le novità riguardanti il Bollo auto per questo 2020? Dal primo gennaio, è possibile pagare il Bollo auto 2020 attraverso una procedura telematica, attraverso la piattaforma PagoPa. Ma attenzione: il pagamento elettronico potrebbe comportare un piccolo aumento dell’imposta a carico del contribuente. Vediamo come ed entro quanto pagare la tassa sulla proprietà delle nostre auto. Bollo auto 2020: il pagamento diventa elettronico Dal primo gennaio 2020, il Bollo auto si pagherà esclusivamente in modalità telematica: chiuso definitivamente il canale delle agenzie di ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 21 novembre 2020) Quali sono le novità riguardanti ilper questo? Dal primo, è possibile pagare ilattraverso una procedura telematica, attraverso la piattaforma PagoPa. Ma attenzione: ilelettronico potrebbe comportare un piccolodell’imposta a carico del contribuente. Vediamo come ed entro quanto pagare la tassa sulla proprietà delle nostre: ildiventa elettronico Dal primo, ilsi pagherà esclusivamente in modalità telematica: chiuso definitivamente il canale delle agenzie di ...

