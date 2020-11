Amici, Lorella Cuccarini in competizione con Celentano e Peparini? La verità (Di sabato 21 novembre 2020) Torna un nuovo episodio di Amici di Maria De Filippi, l’esordio di Lorella Cuccarini ha entusiasmato il pubblico di Canale 5, ma qual è il suo rapporto con le altre insegnanti? C’è competizione con Alessandra Celentano e Veronica Peparini? Foto: Instagram @lCuccariniTorna un nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi, la seconda puntata si preannuncia ricca di grandi emozioni. La classe formata da 10 cantanti e 5 allievi di ballo dovrà lottare per mantenere il proprio banco. Nel corso della settimana abbiamo conosciuto i vari concorrenti e se Martina Miliddi ha colpito molto con la sua storia personale Lorella Cuccarini lo stesso non si può dire di un altro allievo di ballo. Stiamo parlando ... Leggi su chenews (Di sabato 21 novembre 2020) Torna un nuovo episodio didi Maria De Filippi, l’esordio diha entusiasmato il pubblico di Canale 5, ma qual è il suo rapporto con le altre insegnanti? C’ècon Alessandrae Veronica? Foto: Instagram @lTorna un nuovo appuntamento condi Maria De Filippi, la seconda puntata si preannuncia ricca di grandi emozioni. La classe formata da 10 cantanti e 5 allievi di ballo dovrà lottare per mantenere il proprio banco. Nel corso della settimana abbiamo conosciuto i vari concorrenti e se Martina Miliddi ha colpito molto con la sua storia personalelo stesso non si può dire di un altro allievo di ballo. Stiamo parlando ...

