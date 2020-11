Valeria Graci a Verissimo: “Ho avuto il timore di non sentirmi sicura” (Di venerdì 20 novembre 2020) Valeria Graci, ospite, domani, sabato 21 novembre 2020, di Verissimo, nella puntata speciale dedicata alle donne, racconta per la prima volta una complicata storia di violenza psicologica subita dal suo ex-marito: “Mi sono innamorata perdutamente e ho avuto una storia importantissima. Abbiamo creato un grande capolavoro: nostro figlio. Le storie possono finire ma a volte c’è una non accettazione della fine di un amore. Tutte le coppie litigano, ma quando si usano determinate parole si supera il limite. “Mi sentivo dire di essere una nullità, sono parole che lacerano dentro”. Ai microfoni del talk show, condotto da Silvia Toffanin, l’attrice comica si confessa a cuore aperto: “Ho avuto grandi momenti di debolezza. Sono andata in analisi e ho raccontato alla mia famiglia e alle mie amiche cosa stava ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 20 novembre 2020), ospite, domani, sabato 21 novembre 2020, di, nella puntata speciale dedicata alle donne, racconta per la prima volta una complicata storia di violenza psicologica subita dal suo ex-marito: “Mi sono innamorata perdutamente e houna storia importantissima. Abbiamo creato un grande capolavoro: nostro figlio. Le storie possono finire ma a volte c’è una non accettazione della fine di un amore. Tutte le coppie litigano, ma quando si usano determinate parole si supera il limite. “Mi sentivo dire di essere una nullità, sono parole che lacerano dentro”. Ai microfoni del talk show, condotto da Silvia Toffanin, l’attrice comica si confessa a cuore aperto: “Hograndi momenti di debolezza. Sono andata in analisi e ho raccontato alla mia famiglia e alle mie amiche cosa stava ...

