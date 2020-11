Sognando la quarantena | l’impatto del lockdown sull’inconscio collettivo

Leggi su tpi

(Di venerdì 20 novembre 2020)LAdelIn questo periodo disto facendo un sogno ricorrente. Tutte le notti sogno di salvare una bambina dalle onde del mare. Lei vuole entrare in acqua ma io temo possa essere troppo pericoloso. Mi sveglio e ripenso a questo agosto, alla giornata passata nella Prefettura di Tétouan. Un caldo infernale in una sperduta località della costa mediterranea marocchina. Il mare poco pulito. Molto poco. Io e la mia amica siamo probabilmente le uniche donne sulla spiaggia senza velo nel raggio di chilometri. Le uniche sicuramente ad aver fatto il bagno. Ma caspita, che desiderio di buttarsi! Quanto danno fastidio i vestiti bagnati addosso? Quanto danno fastidio i vestiti bagnati addosso se sei in ...