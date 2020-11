Serie A, i calciatori positivi al coronavirus (Di venerdì 20 novembre 2020) Serie A, i giocatori positivi al coronavirus. Ecco tutti i tesserati che hanno contratto il Covid-19. ROMA – Serie A, i giocatori positivi al coronavirus. Il Covid-19 ha ripreso a circolare anche nelle squadre di calcio italiane con i giocatori che sono usciti dalla ‘bolla’ per le vacanze estive. Sinisa MihajlovicSerie A, i giocatori positivi al coronavirus Di seguito i giocatori positivi al coronavirus squadra per squadra (in aggiornamento). Atalanta: Czyborra (guarito). Nella giornata del 31 agosto l’Atalanta ha comunicato le presenza di tre calciatori risultati positivi al Covid. Sono asintomatici, i nomi non sono stati comunicati. Carnesecchi ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 20 novembre 2020)A, i giocatorial. Ecco tutti i tesserati che hanno contratto il Covid-19. ROMA –A, i giocatorial. Il Covid-19 ha ripreso a circolare anche nelle squadre di calcio italiane con i giocatori che sono usciti dalla ‘bolla’ per le vacanze estive. Sinisa MihajlovicA, i giocatorialDi seguito i giocatorialsquadra per squadra (in aggiornamento). Atalanta: Czyborra (guarito). Nella giornata del 31 agosto l’Atalanta ha comunicato le presenza di trerisultatial Covid. Sono asintomatici, i nomi non sono stati comunicati. Carnesecchi ...

