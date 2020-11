Romulus, Matteo Rovere: "È un mondo dove realtà e leggenda si mescolano" (Di venerdì 20 novembre 2020) I creatori di Romulus, la serie tv in onda su Sky e NOW TV, ci raccontano il rapporto tra realtà e leggenda, tra realismo e fantasy, e ci spiegano perché è una serie molto attuale: racconta un periodo di crisi e incertezza, come il nostro. Romulus è il nostro Game Of Thrones? La domanda, una volta viste le prime puntate della serie creata da Matteo Rovere in onda su Sky e NOW TV ogni venerdì dal 6 novembre, è venuta in mente a molti. La risposta potrebbe essere "sì", anche se Romulus è comunque molto altro. La nuova serie Sky Original, che prende spunto dal mondo de Il primo re, il film di Rovere dedicato alla leggenda di Romolo e Remo, è infatti un prodotto unico. È una serie storica, ma che viaggia talmente indietro ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 novembre 2020) I creatori di, la serie tv in onda su Sky e NOW TV, ci raccontano il rapporto tra, tra realismo e fantasy, e ci spiegano perché è una serie molto attuale: racconta un periodo di crisi e incertezza, come il nostro.è il nostro Game Of Thrones? La domanda, una volta viste le prime puntate della serie creata dain onda su Sky e NOW TV ogni venerdì dal 6 novembre, è venuta in mente a molti. La risposta potrebbe essere "sì", anche seè comunque molto altro. La nuova serie Sky Original, che prende spunto dalde Il primo re, il film didedicato alladi Romolo e Remo, è infatti un prodotto unico. È una serie storica, ma che viaggia talmente indietro ...

clikservernet : Romulus, Matteo Rovere: “L’orgia? L’ho girata come una scena di battaglia” - Noovyis : (Romulus, Matteo Rovere: 'L'orgia? L'ho girata come una scena di battaglia') Playhitmusic - - _PuntoZip_ : ROMULUS – Stasera su Sky e NOW TV i nuovi episodi della serie Sky Original di Matteo Rovere - CeccarelliL_ : ROMULUS – Stasera su Sky e NOW TV i nuovi episodi della serie Sky Original di Matteo Rovere - Diregiovani : Questa sera si torna di nuovo nell'antichissima #Roma con #Romulus, la prima serie tv di Matteo Rovere. Appuntament… -