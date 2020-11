“Quella…”. GF Vip, è complotto pesante contro Elisabetta Gregoraci. E vengono fuori cose… (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo tutti i litigi piovuti nelle ultime ore sulle spalle di Elisabetta Gregoraci, qualcos’altro è accaduto nella serata di ieri all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ma andiamo con odine, perché pare proprio che EliGreg non abbia ‘nemici’ solo all’interno della Casa, ma anche fuori. fuori c’è gente super pronta a criticare ogni mossa di Elisabetta Gregoraci all’interno del GF Vip. Come accaduto nella giornata di ieri in cui hanno detto la propria anche alcuni personaggi esterni al reality show. Ad esempio Manila Nazzaro: “Elisabetta Gregoraci è una delle donne più buone, più generose e umili che abbia mai conosciuto nello spettacolo”. Ma vediamo cos’è successo all’interno della casa. (Continua dopo le foto) Dopo l’azzuffata tra gatte ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo tutti i litigi piovuti nelle ultime ore sulle spalle di, qualcos’altro è accaduto nella serata di ieri all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ma andiamo con odine, perché pare proprio che EliGreg non abbia ‘nemici’ solo all’interno della Casa, ma anchec’è gente super pronta a criticare ogni mossa diall’interno del GF Vip. Come accaduto nella giornata di ieri in cui hanno detto la propria anche alcuni personaggi esterni al reality show. Ad esempio Manila Nazzaro: “è una delle donne più buone, più generose e umili che abbia mai conosciuto nello spettacolo”. Ma vediamo cos’è successo all’interno della casa. (Continua dopo le foto) Dopo l’azzuffata tra gatte ...

cptzombiebacon : @DM90495298 @nista1927 @perchetendenza @RadioCapital_fm Torna a twittare del gf vip e retwittare quella merda xenofoba di farage. - SibillaeApollo : @CosmoSeriously Buongiorno Mirko, non dico che mentano ma se non rientri in una determinata cerchia sei escluso da… - mo_zanotti : questa è LA 40ENNE CHIARA, QUELLA CHE è STATA CHIARA e con la quale ORA stefania concorda..mah #GFVIP Elisabetta Gr… - Diva_VIP : RT @PredaVicky: - giando93 : Il senso del discorso è che mi fa più paura la vostra incoerenza che quella dei vip in casa, perché comunque loro s… -