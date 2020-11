"Quel sigillo ai cancelli della Whirpool di Napoli io me lo sogno anche la notte" (Di venerdì 20 novembre 2020) Le promesse vane di Di Maio, Patuanelli, Conte, La chiusura della fabbrica, la lotta e i patti traditi. Parlano gli operai del sito chiuso e sigillato in tempo di Covid: «Eravamo un’eccellenza. Ci hanno dato un compito impossibile: superare una crisi che non abbiamo mai avuto» «La Whirlpool è casa nostra. Se chiude, Napoli muore» " Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 20 novembre 2020) Le promesse vane di Di Maio, Patuanelli, Conte, La chiusurafabbrica, la lotta e i patti traditi. Parlano gli operai del sito chiuso e sigillato in tempo di Covid: «Eravamo un’eccellenza. Ci hanno dato un compito impossibile: superare una crisi che non abbiamo mai avuto» «La Whirlpool è casa nostra. Se chiude,muore» "

ilSavoca : @Amookeena Ma non ce lo dicono. Cosa è quel simbolo in basso a destra? Sembra il sigillo del nuovo ordine mondiale ?? - ropelato_l : Un amore perduto non è altro che un sogno disperato. Un amore ritrovato è quel segreto che era stato accantonat… - realDave_ : @janniksin Congratulazioni per il tuo primo sigillo ATP!! Testa e sangue freddo anche oggi in finale, sul 5-3 del t… - violet6femme : @rosaroses93 @TribvnvsPlebis @cornofranci @sole24ore @nonunadimeno @Narr_Azioni @ODG_CNOG oltre al peso effettivo q… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel sigillo Emissioni non autorizzate, sigilli ad azienda nel Barese Agenzia ANSA "Quel sigillo ai cancelli della Whirpool di Napoli io me lo sogno anche la notte"

Le promesse vane di Di Maio, Patuanelli, Conte, La chiusura della fabbrica, la lotta e i patti traditi. Parlano gli operai del sito chiuso e sigillato in tempo di Covid: «Eravamo un’eccellenza. Ci han ...

Ad ogni colore, una condanna: quando gli omosessuali venivano ridotti ad un triangolo rosa

Nato nella Germania nazista per condannare migliaia di uomini, oggi il triangolo rosa può finalmente simboleggiare la libertà per un'intera comunità.

Le promesse vane di Di Maio, Patuanelli, Conte, La chiusura della fabbrica, la lotta e i patti traditi. Parlano gli operai del sito chiuso e sigillato in tempo di Covid: «Eravamo un’eccellenza. Ci han ...Nato nella Germania nazista per condannare migliaia di uomini, oggi il triangolo rosa può finalmente simboleggiare la libertà per un'intera comunità.