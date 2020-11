Prescrizione, la Consulta salva la sospensione se i processi si fermano per l’emergenza Covid (Di venerdì 20 novembre 2020) Se i processi vengono rinviati a causa dell’emergenza coronavirus, la Prescrizione può essere congelata. Lo ha deciso la Corte costituzionale che ha respinto i quesiti sollevati dai tribunali di Siena, Spoleto e Roma sulla norma voluta nell’aprile scorso dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. I vari tribunali si erano rivolti alla Consulta, ipotizzando che la sospensione alla Prescrizione non potesse avere valenza retroattiva: nel nostro ordinamento, infatti, è vietato applicare a procedimenti in corso norme sfavorevoli per il reo che siano state approvate dopo aver commesso i fatti contestati. Ma secondo i giudici della Corte si tratta di censure “infondate”: i “decreti legge 18 e 23 del 2020, emanati per contrastare l’emergenza Covid” restano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Se ivengono rinviati a causa delcoronavirus, lapuò essere congelata. Lo ha deciso la Corte costituzionale che ha respinto i quesiti sollevati dai tribunali di Siena, Spoleto e Roma sulla norma voluta nell’aprile scorso dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. I vari tribunali si erano rivolti alla, ipotizzando che laallanon potesse avere valenza retroattiva: nel nostro ordinamento, infatti, è vietato applicare a procedimenti in corso norme sfavorevoli per il reo che siano state approvate dopo aver commesso i fatti contestati. Ma secondo i giudici della Corte si tratta di censure “infondate”: i “decreti legge 18 e 23 del 2020, emanati per contrastare” restano ...

