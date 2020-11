“Ma è stata lei, lo ha fatto davvero!”. GF Vip, che imbarazzo per Patrizia De Blanck (Di venerdì 20 novembre 2020) Patrizia De Blanck è una delle grandi protagoniste del ‘GF Vip’. Nella puntata in onda venerdì 20 novembre però potrebbe rischiare seriamente di lasciare per sempre la trasmissione. Infatti, è in nomination con Francesco Oppini e si saprà tutto nelle prossime ore. Intanto, nelle ultime ore si è resa protagonista di un episodio più che imbarazzante, che è diventato virale in poco tempo sul web. Il video in questione, estrapolato dalla diretta su Mediaset Extra, sta facendo il giro della rete. Testimone dei fatti una delle nuove entrate, la discussa Selvaggia Roma. A proposito comunque della contessa, quest’ultima si è sfogata nei giorni scorsi raccontando un bruttissimo fatto: “Io amata? Non saprei. A mia figlia hanno mandato una bara con su scritto ‘questa è per tua madre'”. Un messaggio davvero molto agghiacciante, ma i concorrenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020)Deè una delle grandi protagoniste del ‘GF Vip’. Nella puntata in onda venerdì 20 novembre però potrebbe rischiare seriamente di lasciare per sempre la trasmissione. Infatti, è in nomination con Francesco Oppini e si saprà tutto nelle prossime ore. Intanto, nelle ultime ore si è resa protagonista di un episodio più che imbarazzante, che è diventato virale in poco tempo sul web. Il video in questione, estrapolato dalla diretta su Mediaset Extra, sta facendo il giro della rete. Testimone dei fatti una delle nuove entrate, la discussa Selvaggia Roma. A proposito comunque della contessa, quest’ultima si è sfogata nei giorni scorsi raccontando un bruttissimo: “Io amata? Non saprei. A mia figlia hanno mandato una bara con su scritto ‘questa è per tua madre'”. Un messaggio davvero molto agghiacciante, ma i concorrenti ...

