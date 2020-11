ItaSportPress : Lazio, Inzaghi: 'Luis Alberto? Sa di aver fatto una cavolata' (video) - - AntoMargiotta : RT @pasqualinipatri: Dalla prima stagione iniziata da Simone #Inzaghi alla guida della #Lazio nel 2016/17 ad oggi, solo il Barcellona (28 g… - laziofans : CONFERENZA INZAGHI – “Ciro e Luis ok, Luiz Felipe asintomatico. Occhio al Crotone, ha identità precisa”: Simone I… - infoitsport : Lazio, Inzaghi: 'Che cavolata Luis Alberto! Luiz Felipe positivo' - infoitsport : UFFICIALE - Lazio, Luiz Felipe positivo al coronavirus: l'annuncio di Inzaghi -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inzaghi

Finalmente Ciro Immobile . Dopo la sosta per le nazionali e le polemiche per il caos tamponi la Lazio torna in campo sabato 21 novembre alle 15 a ...Il tecnico biancoceleste in conferenza stampa nel giorno di vigilia della sfida col Crotone: "Fondamentale ripartire bene, non sarà facile a Crotone" ...