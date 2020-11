Iliad supera i 1000 punti vendita con le Simbox installate in Lombardia

mondomobileweb : Iliad supera i 1000 punti vendita fisici con nuove SIMBOX installate in Carrefour lombardi -

Ultime Notizie dalla rete : Iliad supera

MondoMobileWeb.it

... le prestazioni della rete iliad in Italia superano quelle di Wind in 4G, mentre in 3G superano Vodafone. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per ...WindTre supera tutta la concorrenza. L'operatore mette in campo la nuova tariffa da 100 Giga che prevede i costi più bassi di sempre ...