Il nuovo DPCM sarà una boccata d’ossigeno per le attività (ma non tutte) (Di venerdì 20 novembre 2020) Il prossimo DPCM di Giuseppe Conte dovrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno per numerose attività, che, nonostante l’emergenza sanitaria, potrebbero presto riaprire per non perdere il Natale. Nonostante ciò, ci saranno alcune attività che non potranno essere riaperte. Ad annunciarlo è il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Il ministro ha rivelato che, al momento, non ci L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Il prossimodi Giuseppe Conte dovrebbe rappresentare unaper numerose, che, nonostante l’emergenza sanitaria, potrebbero presto riaprire per non perdere il Natale. Nonostante ciò, ci saranno alcuneche non potranno essere riaperte. Ad annunciarlo è il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Il ministro ha rivelato che, al momento, non ci L'articolo

zazoomblog : Il nuovo DPCM sarà una boccata d’ossigeno per le attività (ma non tutte) - #nuovo #boccata #d’ossigeno #attività - Bertolca10 : Allo studio il nuovo #Dpcm. Riapertura per ristoranti solo per cena e negozi dalle 9 alle 22. Coprifuoco alle 23 o… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: Indiscrezioni sul nuovo #dpcm: allentamento del coprifuoco, aperture spalmate per lo shopping di #Natale. Ma sport e s… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Nuovo Dpcm: negozi, palestre, scuole. Ecco come cambiano i divieti dal 27 novembre - zazoomblog : Nuovo dpcm indiscrezioni: chi pagherà un prezzo altissimo. Il 27 novembre la data-chiave - #Nuovo #indiscrezioni:… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo DPCM Nuovo Dpcm Natale: zone rosse, negozi, sport, Regioni Corriere della Sera Le biblioteche sono chiuse? I libri vengono a casa tua

Da domani il nuovo servizio della Joppi per i residenti ... i cittadini sull’importanza di seguire le norme introdotte dal Dpcm dello scorso 3 novembre e allo stesso tempo continuare a garantire ...

Riaperture verso Natale? Ecco le ipotesi nel nuovo Dpcm di dicembre

Se la curva epidemiologica si confermerà in discesa, potrebbe esserci un allentamento per le attività commerciali in vista del Natale. I ristoranti potrebbero tornare a una semi-normalità e i negozi p ...

Da domani il nuovo servizio della Joppi per i residenti ... i cittadini sull’importanza di seguire le norme introdotte dal Dpcm dello scorso 3 novembre e allo stesso tempo continuare a garantire ...Se la curva epidemiologica si confermerà in discesa, potrebbe esserci un allentamento per le attività commerciali in vista del Natale. I ristoranti potrebbero tornare a una semi-normalità e i negozi p ...