Ferrara | «Milan? Credo sia difficile possano restare così in alto fino in primavera»

Ciro Ferrara dice la sua sulla corsa Scudetto e mette i bianconeri davanti. Ecco le parole dell'ex difensore della Juventus Ciro Ferrara, intervistato da La Gazzetta dello Sport, fa eco a Marcello Lippi nella sua personale griglia per lo Scudetto. SCUDETTO – «Juventus, Inter e Napoli, senza un'ordine preciso. Ovviamente i bianconeri dopo nove titoli consecutivi restano la squadra da battere. Ma le squadre di Conte e Gattuso mi sembrano ben assortite». Milan – «Giusto che cavalchino questo momento di entusiasmo, i risultati sono meritati ma Credo sia difficile possano restare così in alto fino in primavera. Del resto Credo che l'obiettivo del Milan sia entrare in Champions».

Il Milan terrà fino alla fine? Ecco la risposta di Ciro Ferrara alla Gazzetta dello Sport: "Giusto che cavalchino questo momento di entusiasmo, i risultati sono meritati ma credo ...

Il Milan terrà fino alla fine? Ecco la risposta di Ciro Ferrara alla Gazzetta dello Sport: "Giusto che cavalchino questo momento di entusiasmo, i risultati sono meritati ma credo ...Ciro Ferrara dice la sua sulla corsa Scudetto e mette i bianconeri davanti. Ecco le parole dell'ex difensore della Juventus ...