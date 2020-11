Difficile usare le carte coi problemi BNL del 20 novembre: anomalia in corso (Di venerdì 20 novembre 2020) Si riscontrano oggi 20 novembre fastidiosi problemi BNL, secondo alcune informazioni che ho avuto modo di raccogliere a partire dalle 12 di questo venerdì. Come stanno le cose? Sicuramente il malfunzionamento in corso ha caratteristiche differenti rispetto a quanto vi abbiamo riportato poco meno di due mesi fa con un altro articolo su tematiche simili. Non ci sono i presupposti per parlare di un vero e proprio down, ma la situazione va ugualmente monitorata con grande attenzione dai clienti per essere aggiornati in tempo reale. Riguardano l’uso delle carte i problemi BNL del 20 novembre Sufficiente dare uno sguardo all’apposita pagina di Down Detector, dove potete tenere d’occhio in tempo reale le segnalazioni inerenti i problemi BNL. Secondo quanto ho ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Si riscontrano oggi 20fastidiosiBNL, secondo alcune informazioni che ho avuto modo di raccogliere a partire dalle 12 di questo venerdì. Come stanno le cose? Sicuramente il malfunzionamento inha caratteristiche differenti rispetto a quanto vi abbiamo riportato poco meno di due mesi fa con un altro articolo su tematiche simili. Non ci sono i presupposti per parlare di un vero e proprio down, ma la situazione va ugualmente monitorata con grande attenzione dai clienti per essere aggiornati in tempo reale. Riguardano l’uso delleBNL del 20Sufficiente dare uno sguardo all’apposita pagina di Down Detector, dove potete tenere d’occhio in tempo reale le segnalazioni inerenti iBNL. Secondo quanto ho ...

ivanisella : @repubblica L'ironia è sinonimo di intelligenza. In Italia è più difficile usare l'ironia. Completare sillogismo è semplice. - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Covid, i creativi promuovono lo spot tedesco: 'Ma in Italia più difficile usare l'ironia' - repubblica : Covid, i creativi promuovono lo spot tedesco: 'Ma in Italia più difficile usare l'ironia' [di Flavio Bini, Raffaele… - MARCOTOMBESI2 : Covid, i creativi promuovono lo spot tedesco: 'Ma in Italia più difficile usare l'ironia' - repubblica : Covid, i creativi promuovono lo spot tedesco: 'Ma in Italia più difficile usare l'ironia' -

Ultime Notizie dalla rete : Difficile usare Covid, i creativi promuovono lo spot tedesco: "Ma in Italia più difficile usare l'ironia" la Repubblica Usa, noi e area di libero scambio pacifico. Quel vento da Oriente

Il vento della globalizzazione soffia oggi da Oriente. La creazione della più grande area di libero scambio del mondo (Rcep) che unisce 15 Paesi del Sud Est asiatico e del Pacifico ...

Covid, i creativi promuovono lo spot tedesco: "Ma in Italia più difficile usare l'ironia"

Gli esperti delle società di comunicazione sulla pubblicità del governo di Berlino che invita i giovani a restare a casa. Amenduni (Proforma): ...

Il vento della globalizzazione soffia oggi da Oriente. La creazione della più grande area di libero scambio del mondo (Rcep) che unisce 15 Paesi del Sud Est asiatico e del Pacifico ...Gli esperti delle società di comunicazione sulla pubblicità del governo di Berlino che invita i giovani a restare a casa. Amenduni (Proforma): ...