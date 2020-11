Covid, test di massa in Alto Adige: lunghe code a Bolzano | In Francia superato il picco della seconda ondata (Di venerdì 20 novembre 2020) Alle 8 è iniziato in Alto Adige lo screening di massa per la positività al coronavirus . L'obiettivo è quello di sottoporre il 70% della popolazione , ossia 350mila persone, all'esame del tampone. I ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 novembre 2020) Alle 8 è iniziato inlo screening diper la positività al coronavirus . L'obiettivo è quello di sottoporre il 70%popolazione , ossia 350mila persone, all'esame del tampone. I ...

MSF_ITALIA : Non si può brevettare il sole?? Alla vigilia dei colloqui @wto sulla proposta di India e Sudafrica di sospendere m… - Agenzia_Ansa : #Covid: iniziati i test di massa in #AltoAdige. Obiettivo 350.000 tamponi rapidi in 3 giorni #ANSA… - Agenzia_Ansa : La #Pfizer ha annunciato che i test finali sul suo #vaccino anti-#coronavirus danno un'efficacia al 95%. Lo riporta… - sano_scettico : @Ruffino_Lorenzo Alcune osservazioni: 1) 5000 cartelle esaminate su 30000 decessi non è esattamente 'definitivo' 2)… - abboapk : RT @ilmessaggeroit: Covid, test di massa in Alto Adige: in 60mila partecipano allo screening gratuito -