Cazzullo: «Non tiferò più Sinner, anche lui risiede a Montecarlo per non pagare le tasse» (Di venerdì 20 novembre 2020) Dal Corriere della Sera riportiamo la risposta di Alzo Cazzullo a una lettera su Sinner che paga le tasse a Montecarlo. Caro Aldo, il tanto osannato giovanissimo tennista altoatesino Sinner che parla l’italiano da tedesco come tanti da quelle parti si è però già adeguato al peggio degli italiani e ha già portato la residenza a Montecarlo. Lui e Berrettini andrebbero chiamati tennisti monegaschi… Ma fanno così anche negli altri Paesi europei? Mario Anghinoni, Mantova Quando ho letto la sua mail, ho pensato che lei si fosse sbagliato. Mi sono detto: non è possibile che ogni tennista italiano emergente vada a Montecarlo per non pagare le tasse. L’hanno fatto prima Berrettini, poi Musetti; davvero l’ha fatto pure ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020) Dal Corriere della Sera riportiamo la risposta di Alzoa una lettera suche paga le. Caro Aldo, il tanto osannato giovanissimo tennista altoatesinoche parla l’italiano da tedesco come tanti da quelle parti si è però già adeguato al peggio degli italiani e ha già portato la residenza a. Lui e Berrettini andrebbero chiamati tennisti monegaschi… Ma fanno cosìnegli altri Paesi europei? Mario Anghinoni, Mantova Quando ho letto la sua mail, ho pensato che lei si fosse sbagliato. Mi sono detto: non è possibile che ogni tennista italiano emergente vada aper nonle. L’hanno fatto prima Berrettini, poi Musetti; davvero l’ha fatto pure ...

