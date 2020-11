Can Yaman, prossimanamente su Canale 5 a C’è posta per te (Di venerdì 20 novembre 2020) Can Yaman, l’affascinante attore turco protagonista di DayDreamer tornerà per la gioia delle tantissime fan italiane su Canale 5 a gennaio 2021. Sarà infatti l’ospite speciale di una delle puntate della nuova stagione di C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi che dovrebbe andare in onda all’inizio del prossimo anno. Le puntate sono già state registrate ed è per questo motivo che, l’affascinate attore, era in Italia a fine settembre. Come ricordiamo, lo avevamo visto anche a Verissimo da Silvia Toffanin. Can Yaman ospite di C’è posta per te C’è posta per te dovrebbe tornare in onda su Canale 5 il 9 gennaio 2021, anche se la data non è ancora stata confermata. Si sa invece che le registrazioni sono già avvenute e che sono iniziate a settembre 2020. Per certo ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 20 novembre 2020) Can, l’affascinante attore turco protagonista di DayDreamer tornerà per la gioia delle tantissime fan italiane su5 a gennaio 2021. Sarà infatti l’ospite speciale di una delle puntate della nuova stagione di C’èper te, il programma di Maria De Filippi che dovrebbe andare in onda all’inizio del prossimo anno. Le puntate sono già state registrate ed è per questo motivo che, l’affascinate attore, era in Italia a fine settembre. Come ricordiamo, lo avevamo visto anche a Verissimo da Silvia Toffanin. Canospite di C’èper te C’èper te dovrebbe tornare in onda su5 il 9 gennaio 2021, anche se la data non è ancora stata confermata. Si sa invece che le registrazioni sono già avvenute e che sono iniziate a settembre 2020. Per certo ...

Bay Yanlis (Mr Wrong) con Can Yaman e Ozge Gurel in Spagna ed in Ungheria

Bay Yanlis, serie turca del 2020, con Can Yaman e Ozge Gurel arriva sui canali Nova (Spagna) e LifeTv (canale ungherese). L'Ungheria utilizzerà il titolo internazionale con il quale la Global Agency l ...

Daydreamer: Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi con Yaman?

Francesca Cipriani continua a ribadire il suo interesse per Can Yaman. La Cipriani dopo aver scoperto che Can molto probabilmente sarà l'inviato speciale ...

Bay Yanlis, serie turca del 2020, con Can Yaman e Ozge Gurel arriva sui canali Nova (Spagna) e LifeTv (canale ungherese). L’Ungheria utilizzerà il titolo internazionale con il quale la Global Agency l ...Francesca Cipriani continua a ribadire il suo interesse per Can Yaman. La Cipriani dopo aver scoperto che Can molto probabilmente sarà l'inviato speciale ...