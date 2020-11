Alessandra Mussolini in finale a Ballando con Samuel Peron: “Non so se ce la farò” (Di venerdì 20 novembre 2020) Mancano pochissime ore alla finale di Ballando con le stelle 2020 e da Storie Italiane sono arrivate le ultime notizie circa quello che succederà domani sera su Rai 1. In diretta è intervenuta anche Milly Carlucci che ha spiegato cosa potrebbe succedere domani sera. Si parla chiaramente della coppia formata da Alessandra Mussolini e Maikel Fonts; il maestro è risultato positivo al covid 19 per cui non potrà scendere in pista al fianco di Alessandra. Essendo la Mussolini negativa a tutti i tamponi fatti, Milly Carlucci e la produzione di Ballando con le stelle hanno deciso di darle modo di scendere lo stesso in pista. Al suo fianco ci sarà Samuel Peron. Di questa novità parla anche Alessandra Mussolini ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 20 novembre 2020) Mancano pochissime ore alladicon le stelle 2020 e da Storie Italiane sono arrivate le ultime notizie circa quello che succederà domani sera su Rai 1. In diretta è intervenuta anche Milly Carlucci che ha spiegato cosa potrebbe succedere domani sera. Si parla chiaramente della coppia formata dae Maikel Fonts; il maestro è risultato positivo al covid 19 per cui non potrà scendere in pista al fianco di. Essendo lanegativa a tutti i tamponi fatti, Milly Carlucci e la produzione dicon le stelle hanno deciso di darle modo di scendere lo stesso in pista. Al suo fianco ci sarà. Di questa novità parla anche...

