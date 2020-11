UE, Lagarde: “La seconda ondata colpirà duramente l’economia” (Di giovedì 19 novembre 2020) La seconda ondata della pandemia di COVID-19 ha colpito l’Europa in modo notevolmente più duro rispetto rispetto a quanto accaduto durante la prima ondata nei primi mesi del 2020 e le conseguenze sull’economia saranno ancora più gravi di quanto preventivato dopo la prima serie di lockdown e chiusure forzate in tutti i Paesi UE, Italia inclusa. I primi fondi europei hanno già iniziato ad arrivare, ma quanto già messo in cantiere sulla base delle conseguenze della prima ondata potrebbe non essere sufficiente. Oggi la Presidente della BCE Christine Lagarde, intervenuta in colloquio con la Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo, ha sottolineato l’ovvio: L’economia della zona euro sarà toccata severamente dalle conseguenze del rapido aumento dei contagi e dal ripristino delle misure ... Leggi su blogo (Di giovedì 19 novembre 2020) Ladella pandemia di COVID-19 ha colpito l’Europa in modo notevolmente più duro rispetto rispetto a quanto accaduto durante la primanei primi mesi del 2020 e le conseguenze sull’economia saranno ancora più gravi di quanto preventivato dopo la prima serie di lockdown e chiusure forzate in tutti i Paesi UE, Italia inclusa. I primi fondi europei hanno già iniziato ad arrivare, ma quanto già messo in cantiere sulla base delle conseguenze della primapotrebbe non essere sufficiente. Oggi la Presidente della BCE Christine, intervenuta in colloquio con la Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo, ha sottolineato l’ovvio: L’economia della zona euro sarà toccata severamente dalle conseguenze del rapido aumento dei contagi e dal ripristino delle misure ...

