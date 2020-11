Tensione tra Regioni e Governo sui parametri di rischio (Di giovedì 19 novembre 2020) Oggi i governatori incontreranno il ministro Boccia. Il Governo potrebbe rivedere i 21 indicatori sui quali si basa il monitoraggio dell'epidemia, solo con il consenso dei tecnici Leggi su tg.la7 (Di giovedì 19 novembre 2020) Oggi i governatori incontreranno il ministro Boccia. Ilpotrebbe rivedere i 21 indicatori sui quali si basa il monitoraggio dell'epidemia, solo con il consenso dei tecnici

Ultime Notizie dalla rete : Tensione tra Fine ostilità: l'invoca Mattarella, ma è tensione tra Regioni e governo sui parametri TG La7 Mascherine nell’ora di ginnastica. Esplode la protesta dei genitori savonesi

Savona - Una disposizione formale che il Ministero ha annunciato, ma che ancora non arriva, mette in difficoltà le scuole e rischia di far salire le tensione tra i genitori. Il nodo della questione ru ...

Difesa: Sahara, Russia chiede allentamento tensioni a Guerguarat

Secondo un comunicato stampa del ministero degli Esteri russo diffuso a seguito di un colloquio telefonico intercorso tra il capo della diplomazia marocchina ... delle ostilità e l'allentamento delle ...

