Sport in tv oggi giovedì 19 novembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 novembre 2020) Quest’192020, si profila una giornata interessante ma non così ricca diivi in attesa di entrare nel vivo del weekend. Fari puntati a Londra sulla penultima giornata di Round Robin alle ATP Finals di tennis, con il big match odierno inalle ore 21.00 tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas per conquistare il secondo posto del gruppo Londra 2020 e la qualificazione in semifinale. Da segnalare anche il day-1 dei Campionati Europei Senior di judo, con Manuel Lombardo e Odette Giuffrida in gara per provare a salire sul gradino più alto del podio continentale. Andiamo a scoprire l’elenco di tutti gliivi principali trasmessi in tv onella giornata di...