Sorteggio semifinali Nations League con l'Italia: data e come funziona, il regolamento (Di giovedì 19 novembre 2020) La Nations League entra nel vivo. Dopo l'ultima giornata dei vari gironi si è definita la situazione delle quattro squadre che si giocheranno le Final Four in programma in Italia tra il 6 e il 10 ottobre del 2021. Saranno la stessa Nazionale di Roberto Mancini, la Francia, la Spagna e il Belgio a contendersi il trofeo in partite secche ad eliminazione diretta con la prima semifinale che si disputerà il 6 ottobre, la seconda il giorno successivo, il 7, mentre il 10 andranno in scena le due finali, quella per il terzo e per il primo posto. come e quando avverrà il Sorteggio? Gli accoppiamenti verranno resi noti il 3 dicembre quando a Nyon andrà in scena un Sorteggio libero: nessun paletto, tutte le quattro squadre potranno incontrarsi tra di loro e verrà stilato il tabellone e gli accoppiamenti di questa ...

