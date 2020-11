Sondaggi | FdI traina il centrodestra | governo surclassato e Pd a un passo dal tonfo

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 19 novembre 2020) Lega, Pd e M5S che calano, FdI che continua a crescere: la Supermedia di YouTrend per l’agenzia di stampa Agi, ovvero la rilevazione che incrocia idelle ultime due settimane per trarre un bilancio unico, conferma quanto già emerso dalle singole rilevazioni. Confermando che ilè maggioranza nel Paese e che il suo successo è orato dal partito di Giorgia Meloni. Il Pd a undal finire sotto il 20% La Lega resta primo partito, ma continua a perdere qualcosa. Rispetto a due settimane fa, la Supermedia registra per il Carroccio un calo dell0 0,3%. Il partito di Salvini si ferma così al 23,7%, come non accadeva dal maggio 2018, ovvero dalla vigilia della formazione delgialloverde. Anche il Pd continua a perdere e passa dal 20,7% di quattordici giorni fa al 20,4% ...