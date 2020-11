Sigarette? Milano dice stop | fumo all' aperto proibito

(Di giovedì 19 novembre 2020)- Il Consiglio comunale diha approvato, con 25 voti favorevoli, otto contrari, quattro astenuti e due consiglieri che non hanno partecipato al voto, il Regolamento per la qualità dell'...

