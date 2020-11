Sergio-Ramos-: niente Inter per il Capitano del Real Madrid (Di giovedì 19 novembre 2020) Dal Real Madrid non arrivano buone notizie, infatti Sergio-Ramos- non potrà essere presente per la sfida contro l’Inter mercoledì 25 Novembre alle ore 21:00. La squadra spagnola ha comunicato ufficialmente che il Capitano del Real Madrid non potrà sfidare i nerazzurri in Champions League. Per il calciatore è un momento difficile, quella che sembrava solo una distorsione, è risultata alla fine un vero e proprio infortunio che lo costringerà a non giocare per almeno due partite. Sergio-Ramos-: cosa è stato diagnosticato al Giocatore? Per Sergio Ramos si parla di un un infortunio al bicipite femorale della gamba destra, in attesa di evoluzione. Non può sorridere, dunque, Zinedine ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 19 novembre 2020) Dalnon arrivano buone notizie, infatti- non potrà essere presente per la sfida contro l’mercoledì 25 Novembre alle ore 21:00. La squadra spagnola ha comunicato ufficialmente che ildelnon potrà sfidare i nerazzurri in Champions League. Per il calciatore è un momento difficile, quella che sembrava solo una distorsione, è risultata alla fine un vero e proprio infortunio che lo costringerà a non giocare per almeno due partite.-: cosa è stato diagnosticato al Giocatore? Persi parla di un un infortunio al bicipite femorale della gamba destra, in attesa di evoluzione. Non può sorridere, dunque, Zinedine ...

